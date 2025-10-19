سلطات بنغلادش تقيّم أضرار الحريق في مطار دكا وتفتح تحقيقا

afp_tickers

2دقائق

أعلنت السلطات في بنغلادش الأحد بدء تقييم الأضرار الناتجة من حريق اندلع في مطار العاصمة دكا الرئيسي السبت وفتح تحقيق.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإيرادات مشير الرحمن لوكالة فرانس برس “لقد بدأنا تقييم” الأضرار.

شرعت الهيئة في تقييم الأضرار مع الشركات التي حذّرت من أن كلفة الخسائر المباشرة والتداعيات على أعمالها قد تصل إلى ملايين الدولارات.

واندلع الحريق السبت في محطة الشحن بمطار دكا الدولي الرئيسي، حيث تم تخزين أقمشة وإكسسوارات ملابس ومنتجات صيدلانية ومواد كيميائية.

وقال المسؤول الكبير في مديرية الصحة معين الإحسان إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

لم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

وقد تمكن الإطفائيون من السيطرة عليه، واستؤنفت الرحلات الجوية مساء، وفق ما أكد مدير المطار راغب صمد لوكالة فرانس برس.

وكان الدخان لا يزال يتصاعد من الأنقاض الأحد.

وقال إطفائي منهك “انتشرت النيران في كل مكان، ولا أعلم إن تسنى إنقاذ أي شحنة”.

من جهته، قال التاجر أناند كومار غوش لوكالة فرانس برس “كان من المفترض أن نقوم بتسليم بضائع إلى زبائننا اليوم”، مضيفا “أعتقد أن كل شيء احترق بالكامل”.

وقالت الحكومة في بيان إنها على علم بالقلق العام المتزايد في أعقاب سلسلة من الحرائق، في منطقة التجارة الحرة في شيتاغونغ وفي مصنع للكيماويات والنسيج في دكا الثلاثاء، حيث قضى 16 شخصا.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تحقق في جميع الحوادث “بشكل معمّق” وفي حال العثور على “دليل موثوق على التخريب أو الحرق العمد فسيعقبه رد سريع وحازم”.

وشدّدت على نه “لن يتم التسامح مع أي أعمال إجرامية أو استفزازية من شأنها تعطيل الحياة العامة أو العملية السياسية”.

سا-بجم/ح س/ب ق