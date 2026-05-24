سلطات تركيا تأمر الشرطة بإخلاء مقر حزب المعارضة الرئيسي

أنقرة 24 مايو أيار (رويترز) – أمرت السلطات التركية الشرطة اليوم الأحد بإخلاء مقر حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، تنفيذا لحكم قضائي أعاد زعيم الحزب السابق إلى منصبه وأدى إلى تأجيج أزمة سياسية.

وتجمعت قوات مكافحة الشغب وحشود من الناس أمام بوابات مقر الحزب في العاصمة التركية بعد أن أصدر مكتب والي أنقرة أمرا بإخلاء أعضاء الحزب الموالين للزعيم الذي صدر حكم بإلغاء انتخابه للمنصب أوزجور أوزال.

وألغت محكمة استئناف تركية يوم الخميس نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزال، وعزت قرارها إلى مخالفات لم تحددها. وأعادت المحكمة إلى المنصب رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023.

ودعا أوزال أمس السبت إلى عقد مؤتمر جديد للحزب في أقرب وقت ممكن، بينما قال كليتشدار أوغلو إن المؤتمر سيعقد في الوقت “المناسب”.

ونددت قيادة الحزب المقالة في وقت سابق بحكم المحكمة ووصفته بأنه “انقلاب قضائي”، ووعد أوزال بتحديه من خلال الطعون القانونية وبالبقاء شخصيا في مقر الحزب الرئيسي في أنقرة “ليل نهار”.

وانتخب نواب حزب الشعب الجمهوري أمس السبت أوزال رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)