The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سلطات صحية في غزة: القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين في القطاع

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 4 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت سلطات صحية في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين بالرصاص في وقائع منفصلة بمدينة خان يونس جنوب القطاع اليوم الأحد.

وذكر مسعفون أن من بين القتلى فتى عمره 15 عاما، وصيادا قتل خارج المناطق التي لا تزال إسرائيل تسيطر عليها في القطاع، ورجلا قتل بالرصاص شرق المدينة في مناطق تسيطر عليها إسرائيل.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق حتى الآن بشأن الوقائع المذكورة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية