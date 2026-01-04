سلطات صحية في غزة: القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين في القطاع
القاهرة 4 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت سلطات صحية في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين بالرصاص في وقائع منفصلة بمدينة خان يونس جنوب القطاع اليوم الأحد.
وذكر مسعفون أن من بين القتلى فتى عمره 15 عاما، وصيادا قتل خارج المناطق التي لا تزال إسرائيل تسيطر عليها في القطاع، ورجلا قتل بالرصاص شرق المدينة في مناطق تسيطر عليها إسرائيل.
ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق حتى الآن بشأن الوقائع المذكورة.
