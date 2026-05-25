سلطات كاليفورنيا تعلن القضاء على خطر انفجار خزان مواد كيميائية

أعلن الدفاع المدني في جنوب لوس أنجليس الاثنين أنه تم “القضاء” على خطر انفجار خزان مواد كيميائية كان يهدد بانبعاث أبخرة سامة في منطقة مأهولة بالسكان في ولاية كاليفورنيا.

وقال رئيس قسم الدفاع المدني المحلي تي جاي ماكغفرن في كلمة مصورة “لقد تم القضاء على خطر الانفجار”.

لكنه أوضح أن قرابة 50 ألف شخص لا زالوا ممنوعين من العودة إلى منازلهم، متوجها إلى السكان بالقول “يرجى احترام مناطق الإخلاء”.

وأكد الدفاع المدني أن “التهديد للسلامة العامة لا يزال قائما”.

منذ الجمعة، كان خزان يحتوي على نحو 26 ألف لتر من ميثيل ميثاكريلات، وهو سائل قابل للاشتعال يُستخدم في صناعة البلاستيك، مهددا بالانفجار بالقرب من المناطق السكنية في غاردن غروف في مقاطعة أورانج.

ولفت المسؤول في الدفاع المدني المحلي كريغ كوفي أنه تم تأكيد وجود صدع في الخزان، بالإضافة إلى انخفاض الضغط داخله.

وأضاف “علاوة على ذلك، استقرت درجة الحرارة بل وبدأت بالانخفاض، حيث انخفضت من حوالي 38 إلى 34 درجة مئوية. هذا خبر إيجابي للغاية، فالحادث يتخذ منحى جديدا”.

لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن من السلطات التي لم تعلق على سبب الحادث الذي بدأ الخميس.

وكان مدير وكالة حماية البيئة الأميركية لي زيلدين قال الأحد إن “السيناريو الأرجح هو تسرب كمية صغيرة من المادة السامة، ستتمكن السلطات المحلية من رصدها وتحييدها واحتوائها”.

وعمل الدفاع المدني خلال نهاية الأسبوع على وضع حواجز لمنع المادة السامة من تلويث المجاري المائية أو المحيط الواقع على بعد بضعة كيلومترات فقط.

