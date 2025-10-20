سلطة المطارات: نائب الرئيس الأمريكي فانس سيزور إسرائيل يوم الثلاثاء

القدس (رويترز) – قالت سلطة المطارات الإسرائيلية يوم الاثنين إن من المقرر أن يزور جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إسرائيل يوم الثلاثاء، معلنة عن الاستعدادات لوصوله إلى مطار تل أبيب.

وذكر السلطة أن من المتوقع حدوث اضطرابات في حركة الطيران حول المطار بين الساعة 10:30 صباحا و1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وأنه سيتم نقل بعض الرحلات إلى صالة أخرى.

(تغطية صحفية ستيفن شير وألكسندر كورنويل – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)