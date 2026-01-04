سلطنة عمان بشأن التطورات في فنزويلا: نؤكد دعمنا الكامل للقانون الدولي واحترام سيادة الدول
4 يناير كانون الثاني (رويترز) – أكدت سلطنة عمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية بشأن التطورات في فنزويلا دعمها للقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها.
وجاء في البيان “في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بجمهورية فنزويلا البوليفارية، تؤكد وزارة الخارجية على ثوابت سياسة سلطنة عمان في دعمها الكامل للقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها، حاثة جميع الأطراف على ضبط النفس، وتمكين سبل الحوار لمنع التصعيد”.
ويقبع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مركز احتجاز في نيويورك اليوم الأحد بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عملية لاعتقاله والسيطرة على بلاده واحتياطياتها النفطية الهائلة في عملية مباغتة شملت ضربات على منشآت عسكرية أمس السبت.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية )