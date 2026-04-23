سلوفاكيا تؤكد أنها عاودت تلقّي النفط الروسي عبر خط أنابيب أوكراني بعد تصليحه

أعلنت سلوفاكيا الخميس أنها بدأت مجددا بتلقّي النفط الروسي بعدما أصلحت أوكرانيا خط أنابيب “دروجبا” الذي تضرر في هجوم روسي في كانون الثاني/يناير.

وكتبت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا على فيسبوك أن “تدفق النفط إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا استؤنف عند الثانية من فجر اليوم (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)”.

أضافت “نتلقى حاليا النفط بحسب الخطة المتفق عليها”.

وكان خط الأنابيب هذا في صلب مواجهة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى المجر وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تستوردان النفط الروسي عبره رغم غزو موسكو لأراضي كييف اعتبارا من مطلع العام 2022.

وأعلنت أوكرانيا الأربعاء أنها استأنفت ضخ النفط إلى المجر وسلوفاكيا بعد تصليح الخط، وذلك بعدما وافق الاتحاد الأوروبي الإفراج عن قرض لصالح كييف بقيمة 90 مليار يورو، كان يعارضه رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان.

وحال أوربان دون إقرار القرض، في محاولة للضغط على كييف من أجل استئناف شحنات النفط، متهمًا إياها بالمماطلة في تصليح خط الأنابيب.

ومهّدت خسارة أوربان في الانتخابات هذا الشهر، الطريق أمام الافراج عن الأموال. كما أعطت دول الاتحاد الأوروبي موافقة أولية على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا كانت قد تعطلت بسبب اعتراض كلٍّ من المجر وسلوفاكيا على خلفية الخلاف حول خط الأنابيب.

وسبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أعرب عن امتعاضه من مواصلة بعض دول التكتل القاري شراء النفط والغاز من روسيا، واللذين يشكّلان مصدرا رئيسيا لتمويل المجهود الحربي لموسكو.

