سماع دوي انفجارات قوية في دبي فجر وصباح الأربعاء
سُمع دوي انفجارات قوية فجر الأربعاء في دبي، ثم موجة ثانية في الصباح، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، في ظل مواصلة إيران استهداف دول الخليج ردا على الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضدها.
وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية أن “الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة” القادمة من إيران.
وقالت الإمارات إنها كانت هدفا لأكثر من ألفي هجمة بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية منذ 28 شباط/فبراير.
