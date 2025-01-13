سموتريتش يعارض وقف الحرب في غزة فيما الحديث جار عن تقدم المحادثات

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حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الإثنين من أنه لن يؤيد أي اتفاق يوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل يجب أن “تفتح جميع أبواب جهنم” على القطاع المحاصر، فيما تحدث مسؤولون إسرائيليون عن قرب التوصل إلى اتفاق.

استؤنفت مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، المفاوضات غير المباشرة التي تتوسط فيها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال سموتريتش في منشور على منصة إكس “الاتفاق المقترح كارثة للأمن القومي الإسرائيلي، لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين خطرين ووقف الحرب وإهدار الإنجازات التي تم التوصل إليها بصعوبة ودُفع ثمنها بالدم والتخلي عن العديد من الرهائن الذين ما زالوا في الأسر”.

وأضاف الوزير المتطرف “يجب أن نسيطر بشكل قاطع على المساعدات الإنسانية … وأن نفتح أبواب جهنم على غزة حتى استسلام حماس بدون شروط وإعادة جميع الرهائن بأمان”.

سموتريتش عضو رئيسي في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحاكم ولطالما عارض وقف الحرب في غزة.

وتأتي تصريحاته في وقت تتزايد فيه الدعوات من الإسرائيليين وخاصة عائلات الرهائن المحتجزين في غزة لإبرام اتفاق يعيد الرهائن.

لكن تصريحات سموتريش تظهر مدى الانقسام داخل ائتلاف رئيس الوزراء حول الاتفاق في هذه المرحلة.

ومع ذلك وبدون دعم سموتريتش، يمكن لنتانياهو الحصول على ما يكفي من الأصوات لضمان موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق إن تم.

– تقدم في المحادثات –

الإثنين أيضا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده تبذل جهودا “مكثفة” من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن “تحقق تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، إسرائيل ترغب في إطلاق سراح الرهائن وتبذل جهودا مكثفة لإبرام اتفاق”.

الأحد، أطلع نتانياهو الرئيس الأميركي جو بايدن على “التقدم” في المفاوضات في الدوحة بشأن الاتفاق.

وقال مكتب نتانياهو في بيان أنه وبايدن بحثا “التقدم المحرز في المفاوضات للإفراج عن رهائننا وأطلعه على التفويض الذي منحه لفريق التفاوض في الدوحة، بهدف الدفع قدما نحو الإفراج عن الرهائن”.

وتمحورت المحادثات بين الوسطاء وإسرائيل وحماس حول الإفراج عن رهائن خُطفوا في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لمصادر إسرائيلية عدة.

العام الماضي، فشلت عدة جولات من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 16 شهرا.

ومن بين القضايا التي أعاقت التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، شروط وقف إطلاق النار التي سيتم بموجبها تبادل الأسرى وحجم المساعدات الإنسانية لغزة وعودة سكان غزة النازحين إلى منازلهم وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإعادة فتح المعابر الحدودية.

ورفض نتانياهو بشدة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة ويعارض وجود أي حكومة فلسطينية فيها.

اندلعت الحرب بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1210 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واختطف في يوم الهجوم 251 شخصا. لا يزال 94 من هؤلاء في غزة، وأعلن الجيش عن مقتل أو وفاة 34 منهم.

في المقابل، قُتل أكثر من 46584 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

دمس/جد/ها/ص ك