سمير جعجع يعتبر أن لا خيار أمام حزب الله إلا أن يسلّم سلاحه

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الثلاثاء أن “لا خيار” أمام حزب الله إلا أن يسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية، داعيا اياه الى أن “يتعظ” من تجربة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من مقرّه في بلدة معراب الجبلية شمال بيروت، قال جعجع وهو أحد أبرز خصوم حزب الله، “لا خيار لدى الحزب الا أن يسلم سلاحه الى الدولة اللبنانية، لان ثمة دولة وهي أخذت القرار”.

وأضاف “من المؤكد أن على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس. هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه الى الدولة في أقرب وقت ممكن”، مضيفا “حرام إضاعة الوقت”.

وتجري اسرائيل وحركة حماس مفاوضات غير مباشرة في مصر للاتفاق على آلية تطبيق خطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تنص خصوصا على وقف إطلاق نار فوري ونزع سلاح الحركة ومنع أي حضور لها في حكم قطاع غزة، بعد عامين من حرب مدمرة بينها وبين إسرائيل.

ورأى جعجع أن “مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن” برفضهم تسليم سلاحهم الى الدولة التي وضعت في آب/أغسطس خطة لنزع سلاح الفصيل المدعوم من طهران، على وقع ضغوط من إسرائيل والولايات المتحدة.

وتابع “لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الإسناد التي كان واضحا الى أين ستصل (..) ولم أفهم السابع من تشرين الأول(أكتوبر). على أي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا؟”.

وبدأت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل تسبب بمقتل 1219 شخصا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام إسرائيلية رسمية. وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزة لا تزال مستمرة، وقتل فيها أكثر من 67 ألف شخص.

وفتح حزب الله مع بدء الحرب، جبهة من جنوب لبنان ضد إسرائيل، دعما لحماس، عُرفت بحرب الإسناد. وتطورت المواجهة بين الطرفين في أيلول/سبتمبر 2024 الى مواجهة أكثر عنفا، تكبّد خلالها الحزب خسائر باهظة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

– “متمرد على الدولة” –

ورأى جعجع الذي يشغل حزبه أكبر كتلة في البرلمان اللبناني، وسبق له أن سلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية بعد مشاركته في الحرب الأهلية (1975-1990)، أن على السلطة ممثلة برئيس الجمهورية جوزف عون والحكومة أن تظهر “حزما” أكبر في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.

واعتبر أن الحزب بمعارضته تسليم السلاح “يضع نفسه خارج اللعبة السياسية وخارج القانون، ويجعل نفسه وكأنه متمرد على الدولة”، مضيفا “هذا أمر يضعف موقفه ولا يقويه”.

وقرّرت الحكومة اللبنانية في آب/أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب الى رفضها، واصفا القرار بأنه “خطيئة”.

وقدّم الجيش اللبناني الإثنين تقريره الشهري الى الحكومة بشأن التقدم في تطبيق خطة نزع سلاح الحزب.

وأبدى جعجع أسفه لكون قرار حزب الله بشأن سلاحه في يد داعمته إيران التي تمدّه بالمال والسلاح، معتبرا أن “كلما تأخر (في تسليم السلاح) كلما يخسر من امكانية أن يكون لاعبا سياسيا أساسيا” في لبنان.

وأضاف “القصة ليست مسألة سلاح، بل انتظام العمل في الدولة، أي أن تصبح الدولة دولة فعلية. وحتى تصبح كذلك، يتعيّن أن يكون القرار الأمني والعسكري بيدها وأن تحتكر السلاح”.

وكان حزب الله التنظيم العسكري الوحيد خارج القوى الشرعية الذي احتفظ بالسلاح بعد انتهاء الحرب الأهلية، بحجة “مواجهة اسرائيل”. وشكّل حتى الأمس القريب، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان وحظي بدعم رئيسي من دمشق وطهران.

لكنّ الوضع تغيّر عند تشكيل السلطة الحالية مطلع العام الحالي، على وقع تغير موازين القوى. فقد خرج الحزب ضعيفا من حربه الأخيرة مع إسرائيل، مع خسارته أبرز قادته وتدمير جزء كبير من ترسانته.

وشدد جعجع على أن على المسؤولين اللبنانيين أن يبلغوا حزب الله اليوم أنه “لم يعد ممكنا أن نتغاضى عن وجود سلاح خارج الدولة. تفضلوا وسلموا سلاحكم وإلا لن يكون هناك دولة وسينكفئ أصدقاؤنا العرب عنا ويتركنا أصدقاؤنا الأوروبيون والأميركيون، وهذا أمر لسنا على استعداد لحصوله”.

