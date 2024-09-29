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سناتور: إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية الصنع لقتل نصر الله

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(رويترز) – قال عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد إن القنبلة التي استخدمتها إسرائيل لقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت الأسبوع الماضي كانت قنبلة موجهة أمريكية الصنع.

وقال مارك كيلي رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) إن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلوجرام). وهذا هو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

وأضاف كيلي “نرصد تزايد استخدام الذخائر الموجهة.. ذخائر الهجوم المباشر المشترك.. ونواصل توفير هذه الأسلحة… تلك القنبلة التي تزن ألفي رطل والتي استخدمت لتصفية نصر الله هي قنبلة من طراز مارك 84”.

كان الجيش الإسرائيلي قد قال يوم السبت إنه قضى على نصر الله في قصف لمقر القيادة المركزي للجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت. ورفض الجيش الإسرائيلي الإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجوم. ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حتى الآن.

تحول ذخائر الهجوم المباشر المشترك القنابل العادية غير الموجهة إلى أسلحة موجهة باستخدام أجنحة ونظام توجيه يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس).

والولايات المتحدة حليف إسرائيل منذ فترة طويلة وأكبر مورد للأسلحة إليها.

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