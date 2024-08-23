سوريا: إصابة 7 مدنيين في ضربات إسرائيلية

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(رويترز) – قالت وزارة الدفاع السورية إن سبعة مدنيين أصيبوا في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا يوم الجمعة.

وذكرت في بيان “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية”.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث نما نفوذ طهران منذ بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

وزاد ورود تقارير عن شن ضربات إسرائيلية على سوريا بشكل حاد منذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول.

ولم ترد تصريحات إلى الآن عن الضربات من إسرائيل التي لا تعلق عادة على التقارير التي تتحدث عن ضربات في سوريا.