سوريا: الشرع يزور الإمارات وتركيا الأسبوع المقبل

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السورية في بيان يوم الأحد إن الرئيس أحمد الشرع سيقوم بأول زيارة له إلى الإمارات في الأسبوع المقبل مضيفة أنه سيزور تركيا أيضا خلال الأيام المقبلة في إطار سعيه المستمر لحشد الدعم للإدارة الجديدة.

وستكون الإمارات هي ثاني دولة خليجية يزورها الشرع بعد زيارته للسعودية في فبراير شباط في أول رحلة خارجية له منذ توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني. وسبق أن زار الشرع تركيا في فبراير شباط.

ويعمل الشرع وأعضاء آخرون في القيادة السورية الجديدة على تعزيز العلاقات مع القادة العرب والغربيين في أعقاب سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في ديسمبر كانون الأول قادته هيئة تحرير الشام.

كما يطالب الشرع ومسؤولون سوريون آخرون برفع العقوبات المفروضة على سوريا تماما.

وتشتد الحاجة في سوريا إلى تخفيف العقوبات من أجل دفع الاقتصاد الذي انهار بسبب الحرب التي دامت نحو 14 عاما وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا بسببها عقوبات صارمة على أفراد وشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الأسد.