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سوريا: تحقيقات أولية تظهر تورط تنظيم الدولة الإسلامية في تفجير دمشق

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9 يوليو تموز (رويترز) – أفاد مسؤول أمني سوري كبير اليوم الخميس بأن التحقيقات الأولية في الخلية المسؤولة عن تفجيرات وقعت يوم الثلاثاء في دمشق خلصت إلى أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

• وقال العميد أحمد الدالاتي قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق لقناة الإخبارية التلفزيونية السورية “الأجهزة الأمنية بدأت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تحرياتها فور وقوع التفجير الإرهابي… ما أفضى إلى تحديد أحد أفراد الخلية المنفذة، ومن خلال متابعته جرى الوصول إلى بقية أفرادها”.

• وكان وزير الداخلية أنس خطاب قد قال في وقت سابق اليوم الخميس إن السلطات ستكشف عن هويات أعضاء الخلية وأدوارهم وجميع صلاتهم بعد الانتهاء من التحقيقات.

• وانفجرت عبوتان ناسفتان يوم الثلاثاء قرب فندق في دمشق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا وألقى بظلاله على أول زيارة لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد.

(تغطية صحفية إيناس العشري-إعداد أيمن سعد مسلم ورحاب علاء للنشرة العربية)

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