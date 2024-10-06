سوريا: غارات جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى تحدث “خسائر مادية”

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(رويترز) – قالت وزارة الدفاع السورية إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الوسطى في البلاد يوم الأحد فأحدثت “خسائر مادية”.

وذكرت الوزارة في بيان “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية”.

وتشن إسرائيل هجمات على أهداف في سوريا ذات صلة بإيران منذ سنوات، لكنها كثفت هذه الهجمات منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي على إسرائيل، وهو ما أشعل فتيل حرب غزة.