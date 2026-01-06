سوريا: لا يمكن بحث ملفات استراتيجية مع إسرائيل دون جدول زمني لانسحابها
6 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول سوري اليوم الثلاثاء إنه “لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات استراتيجية” في المحادثات مع إسرائيل دون جدول زمني واضح وملزم لخروج القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي استولت عليها بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024.
وقال المسؤول، الذي تحدث مع رويترز شريطة عدم نشر اسمه، إن أحدث جولة من المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية في باريس، وانعقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، انتهت بمبادرة أمريكية “على تجميد فوري لكافة الأنشطة العسكرية الإسرائيلية” ضد سوريا.
ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على هذه المسألة.
