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سوريا: مقتل 7 مدنيين في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

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(رويترز) – قالت وزارة الدفاع السورية ‭‭‬‬‬‬‬‬إن سبعة مدنيين قُتلوا يوم الأحد في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وأضافت الوزارة في بيان أن من بين القتلى نساء وأطفال وأن 20 شخصا آخرين أصيبوا.

ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل التي قالت الأسبوع الماضي إن قواتها الجوية قصفت أصولا مخابراتية لجماعة حزب الله اللبنانية في المنطقة ذاتها.

منطقة السيدة زينب هي معقل لجماعة حزب الله المدعومة من إيران ومزار شيعي كبير وكانت هدفا لضربات سابقة.

وكثفت إسرائيل ضرباتها في سوريا منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وخصوصا منذ التصعيد الأحدث للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وتقول مصادر مخابراتية سورية وغربية إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا أودت بحياة العشرات من مقاتلي حزب الله والفصائل المسلحة الموالية لإيران المتمركزين في محيط ضواحي دمشق الشرقية وجنوبي المدينة.

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