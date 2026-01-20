سوريا: 120 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية فروا من سجن الشدادي

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء إن نحو 120 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية فروا من سجن الشدادي، وذلك بعد أن نقل موقع رووداو الكردي عن فرهاد شامي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن نحو 1500 من عناصر التنظيم فرّوا من السجن.

وأضافت الوزارة أن وحدات من الجيش السوري وقوات خاصة تابعة لها دخلت مدينة الشدادي عقب عملية الهروب. وذكرت أن القوات الأمنية أعادت القبض على 81 من الفارين بعد عمليات تمشيط وتفتيش داخل المدينة ومحيطها، مؤكدة استمرار الجهود “لملاحقة البقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا”.

وقال الجيش السوري في وقت سابق إن عددا من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية فرّوا من سجن كان خاضعا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الشدادي شرق البلاد، متهما القوات الكردية بإطلاق سراحهم.

وبعد قتال على مدى أيام مع القوات الحكومية، وافقت قوات سوريا الديمقراطية يوم الأحد على الانسحاب من محافظتي الرقة ودير الزور اللتين ظلت تسيطر عليهما لسنوات وتضمان حقول نفط رئيسية في سوريا. ويشكل العرب غالبية سكان المحافظتين.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين وإيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد محمد عطية للنشرة العربية )