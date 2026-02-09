The Swiss voice in the world since 1935
سوريا “ضيف شرف” معرض الرياض الدولي للكتاب 2026

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

9 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان إن المملكة اختارت سوريا “ضيف شرف” الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب والمقررة في أكتوبر تشرين الأول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين عن الأمير بدر قوله إن “اختيار سوريا يأتي تأكيدا لعمق العلاقات الثقافية السعودية، القائمة على الشراكة والاحترام المتبادل، وانطلاقا من حرص المملكة على تعزيز التبادل الثقافي”.

وأضاف “سيسهم اختيار سوريا ضيف شرف المعرض في إيجاد مساحة تفاعلية كبيرة بين الجمهور السعودي والسوري، وبين المثقفين السوريين والسعوديين وإنتاجاتهم الفكرية والإبداعية”.

وتتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي تأسست في فبراير شباط 2020، تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب ومعارض الكتاب الأخرى التي تقيمها المملكة سنويا.

وعادت سوريا في وقت سابق من هذا الشهر إلى تنظيم معرض دمشق الدولي للكتاب في أول دورة تقام منذ إسقاط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير محمود رضا مراد )

