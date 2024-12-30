سوريا تتطلع لعلاقات ‘استراتيجية’ مع أوكرانيا وكييف تتعهد بمزيد من المساعدات الغذائية

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دمشق (رويترز) – قال وزير الخارجية السوري الجديد لنظيره الأوكراني يوم الاثنين إن دمشق تأمل في “شراكات استراتيجية” مع أوكرانيا، بينما تتحرك كييف لبناء علاقات مع الحكام الإسلاميين الجدد لسوريا وسط تراجع للنفوذ الروسي.

وكانت روسيا حليفا قويا للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومنحته حق اللجوء السياسي. وقالت موسكو إنها على اتصال بالإدارة الجديدة في دمشق بما في ذلك بشأن مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.

وقال وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني لنظيره الأوكراني أندريه سيبيها “ستكون هناك شراكات استراتيجية بيننا وبين أوكرانيا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وشراكات علمية”.

وأضاف “بالتأكيد الشعب السوري والشعب الأوكراني لديهم ذات التجربة وذات المعاناة التي عشناها خلال 14 سنة”، في محاولة على ما يبدو للتشبيه بين الحرب الأهلية في سوريا من 2011 إلى 2024 واستيلاء روسيا على الأراضي الأوكرانية والذي بلغ ذروته بالغزو الشامل عام 2022.

ومن جانبه قال سيبيها، الذي التقى أيضا بقائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع في دمشق يوم الاثنين، إن أوكرانيا سترسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا بعد الوصول المتوقع لعشرين شحنة من الطحين (الدقيق) يوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن بلاده أرسلت أول شحنة من المساعدات الغذائية إلى سوريا التي عادة ما كان ينظر إليها باعتبارها حليفا مقربا من روسيا.

وذكر زيلينسكي أن هناك شحنة من طحين القمح تبلغ 500 طن في طريقها بالفعل إلى سوريا في إطار مبادرة إنسانية تحمل اسم “الحبوب من أوكرانيا” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.