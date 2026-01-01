سوريا تتهم تنظيم الدولة الإسلامية بالتخطيط لاستهداف كنائس خلال احتفالات رأس السنة

3دقائق

أعلنت السلطات السورية الخميس إنّ الانتحاري الذي تسبب بمقتل عنصر من قوات الأمن في حلب ليلةالأربعاء ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي اتهمته بالتخطيط لهجمات تستهدف “الكنائس والتجمّعات المدنية” خلال احتفالات راس السنة.

وكثّف تنظيم الدولة الإسلامية في الآونة الأخيرة هجماته في المناطق الخاضعة لسلطات دمشق، ونُسب إليه هجوم الشهر الفائت في تدمر أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن “معلومات توافرت حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، لا سيما مدينة حلب، من خلال استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية”، ما دفعها إلى اتخاذ “إجراءات أمنية مشددة”.

وأضافت “خلال قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقا أنه ينتمي لتنظيم داعش”.

وتابع البيان أن “العنصر الإرهابي أقدم على إطلاق النار” أثناء محاولة “التحقّق من وضعه”، ما أدى “إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة، ثم فجّر نفسه، ما أسفر عن إصابة عنصرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله”.

وأسفر هجوم في 13 كانون الأول/ديسمبر عن مقتل جنديين أميركيين ومدني، ونسبته واشنطن إلى مسلح من تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة تدمر (شرق).

وردا على ذلك، نفّذ الجيش الأميركي ضربات على قواعد يشتبه في أنها تابعة للتنظيم في البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات الأميركية أسفرت عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من التنظيم.

كذلك نفذت السلطات السورية مذّاك عمليات ضد التنظيم، وأعلنت في 25 كانون الأول/ديسمبر أنها قتلت أحد قيادييه البارزين بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في عملية “أمنية دقيقة”، وذلك بعد ساعات من إعلانها إلقاء القبض على قيادي بارز آخر قرب العاصمة.

وانضمت دمشق رسميا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي.

وفي حزيران/يونيو الفائت، قتل 25 شخصا بتفجير انتحاري داخل كنيسة في دمشق تبنّته في حينه مجموعة “سرايا أنصار السنة” المتطرفة.

ويقول محللون إن “سرايا أنصار السنة” واجهة لتنظيم الدولة الإسلامية.

