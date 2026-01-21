سوريا تتهم جماعة يقودها أكراد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

دمشق 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الحكومة السورية إن غارة بالطائرات المسيرة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية أسفرت عن مقتل سبعة من جنودها اليوم الأربعاء لكن الجماعة التي يقودها أكراد نفت ذلك.

وينذر هذا الهجوم بتقويض وقف إطلاق النار بعد قتال استمر أياما في شمال شرق البلاد.

ووصف الجيش السوري الهجوم بأنه “تصعيد خطير” مشيرا إلى وقوعه خلال تأمين الجنود لقاعدة عسكرية كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تحتوي على “مواد متفجرة وطائرات انتحارية داخل معبر اليعربية بريف الحسكة”.

ونفت قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الرئيسي السابق للولايات المتحدة في سوريا، تنفيذها أي هجمات. وقالت الجماعة إن الانفجار وقع خلال نقل جنود سوريين للمتفجرات، واتهمت الجيش السوري بخرق وقف إطلاق النار عبر شن هجمات في عدة مواقع.

وبعد مكاسب سريعة على مدى أيام، أعلنت الحكومة أمس الثلاثاء التوصل إلى تفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية بشأن الموافقة على خطة لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام لدمج عناصرها في صفوف الدولة المركزية وإلا تعرضت الجماعة لهجمات في آخر مدينتين رئيسيتين تسيطر عليهما.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)