سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء

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بيروت (رويترز) – تعهدت سوريا بالتحقيق في الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء جنوب البلاد والتي أودت بحياة المئات الشهر الماضي، وهي أحداث العنف الطائفي الكبرى الثانية التي تقع منذ الإطاحة ببشار الأسد.

وفي مرسوم بتاريخ 31 يوليو تموز، قال وزير العدل مظهر الويس إن لجنة من سبعة أشخاص، بينهم قضاة ومحامون ومسؤول عسكري، ستنظر في الظروف التي أدت إلى “أحداث السويداء”.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) “وتحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء”.

وأضافت الوكالة أن اللجنة ستقدم “تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها”.

واندلعت أعمال العنف في السويداء في 13 يوليو تموز بين عشائر من البدو ومسلحين من فصائل درزية. وأرسلت الحكومة السورية قوات لوقف القتال، لكن إراقة الدماء تفاقمت. ونفذت إسرائيل غارات على القوات السورية دعما للدروز.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)