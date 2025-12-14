The Swiss voice in the world since 1935
سوريا تعتقل 5 أشخاص مشتبه بهم في إطلاق النار على قوات أمريكية وسورية في تدمر

14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار على قوات أمريكية وسورية في مدينة تدمر بوسط سوريا أمس.

وأكدت الوزارة في بيان أن “استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد، وأن الأجهزة الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة العالية على الضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وُجدت”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

