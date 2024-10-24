سوريا تقول ضربات إسرائيلية أسفرت عن مقتل جندي وإصابة سبعة

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(رويترز) – ذكرت وزارة الدفاع السورية أن ضربات إسرائيلية على العاصمة دمشق وقاعدة عسكرية قرب مدينة حمص في وقت مبكر يوم الخميس أدت إلى مقتل جندي وإصابة سبعة آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الهجمات استهدفت حي كفر سوسة بوسط دمشق وموقعا عسكريا في ريف حمص مضيفة أنها أحدثت “أضرارا مادية”.

كانت وسائل إعلام سورية رسمية قد ذكرت في وقت سابق أنه سُمع دوي انفجارات في دمشق بعد غارة إسرائيلية على مبنى سكني في كفر سوسة.

وتشن إسرائيل منذ سنين هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا وكثفت الهجمات منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.