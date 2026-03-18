سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيميائية

reuters_tickers

4دقائق

نيويورك 18 مارس آذار (رويترز) – أطلقت سوريا اليوم الأربعاء خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيميائية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود برنامجا واسع النطاق للأسلحة الكيميائية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل دوليا تدعمه الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من بين دول أخرى، سيتعقب جميع العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتا طويلا وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقا بالمنطقة ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمرا صعبا لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها في المستقبل.

* الحكومة تتعهد بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيميائية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي إلى دولة “تقود العزم” على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبدا عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي “لا نعرف (تحديدا) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجا سريا”. وأضاف “المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها”.

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المئة قد تشمل أماكن بدءا من القواعد العسكرية ووصولا إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر “من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهورا طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعا لا يساعد الوضع الحالي في الشرق الأوسط على المضي قدما في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيميائية”.

(تغطية صحفية أنتوني دويتش – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)