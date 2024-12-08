سوريون يعودون إلى بلدهم من الأردن: “فرحة لا توصف”

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عند الحدود بين الأردن وسوريا، عبر سوريون الأحد الى بلادهم بعد فتح معبر جابر نصيب إثر إقفال خلال الأيام الماضية بسبب التطورات الأمنية، معبّرين عن “فرحة لا توصف” بعد إعلان سقوط بشار الأسد.

بعد إعلان سقوط بشار الأسد، قرّر أحمد عايد قطع زيارته الى الأردن والعودة. وقال عايد (ثلاثيني) الذي أمضى شهرا في الأردن، لوكالة فرانس برس “كنت أخطط للعودة بعد يومين، ولكنني لم أستطع النوم، فالفرحة لا توصف، ونحمد الله على تحرير سوريا”.

وأضاف “نتأمل أن تصير الحياة أحسن بهمة الشباب”، في إشارة إلى فصائل المعارضة التي دخلت قواتها دمشق فجر الأحد بعد أن سيطرت على مساحات واسعة ومدن أخرى خلال الأيام الماضية.

ولجأ عايد خلال سنوات النزاع لمدة سبع سنوات الى الأردن، قبل أن يعود قبل أربع سنوات الى محافظة درعا (جنوب) التي كانت تحت سيطرة النظام حتى قبل وقت قصير مضى. “أهم شيء أن يكون هناك تعليم ونظام وتتراجع عمليات القتل والخطف والسرقة وأن تكون الحكومة الجديدة القادمة على قدر المسؤولية”.

وقال السوري أبو المجد المقيم في الأردن منذ نحو 14 عاما والذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس “أنا أذهب دائما الى سوريا ولكن هذه المرة شعوري لا يوصف (…)، بعد سقوط النظام الفاشي”.

وقرّر الأردن الأحد السماح بمغادرة السوريين بمركباتهم إلى بلادهم لمن سبق ودخلوا بها إلى المملكة عبر هذا المعبر الوحيد العامل بين البلدين الجارين والذي أعلن إغلاقه الجمعة بسبب “الظروف الأمنية” في سوريا.

وشاهدت مراسلة لوكالة فرانس برس سيارات أجرة تدخل سوريا عبر المعبر الحدودي.

وقال مالك صبيحي (47 عاما)، وهو سائق سيارة أجرة، “أقول للشعب السوري مبروك وإن شاء الله يقدّم الله الخير لهذا البلد ولكل البلدان العربية”.

وأضاف “نحن متفائلون بالخير، ولكننا نحتاج لحكومة سورية جديدة حتى يعود السوريون واللاجئون في الخارج الى بلدهم”.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوريا منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

وعانى الأردن، الذي حافظ على علاقاته الدبلوماسية مع سوريا، خلال السنوات الماضية من عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّا من سوريا.

وأعلنت السفارة السورية في عمان الأحد عبر صفحتها على “فيسبوك”، استمرارها بالعمل وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية.

وقالت “في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها وطننا الحبيب سوريا، ومع بزوغ فجر جديد، تُكتب معه صفحة جديدة في تاريخ سوريا، سفارة الجمهورية العربية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة بالعمل وتقديم الخدمات القنصلية للأخوة أبناء الجالية السورية”.

– “فرحة لا توصف” –

لكن محمد نجم الذي لجأ الى ألمانيا قبل تسع سنوات، ويزور الأردن حاليا، فلم يتمكّن من العبور، بسبب امتلاكه جواز سفر ألماني.

نزل من سيارة وكان يتنقّل على عكازين بسبب ساقه المبتورة نتيجة إصابة في سوريا في العام 2015.

وقال نجم (51 عاما)، وهو ناشط إعلامي معارض سابقا من درعا، لوكالة فرانس برس “الفرحة ليس لها وصف”، مضيفا “لدي شقيقان وعمّ واثنان من أولاده وابن خال معتقلون (في سوريا).. لا أتذكر عدد المعتقلين من أقاربي وأصدقائي، فالفرحة تغمرني الآن”.

وأضاف “آمل أن يكونوا خرجوا من السجن سالمين، وأن تبدأ سوريا جديدة ليس فيها قتل وحرب وأن يعود الناس الى بيوتهم، ويتعايشوا مع بعضهم كالسابق”.

وفتحت الفصائل المسلحة المعارضة التي سيطرت على مناطق واسعة خلال الأيام الماضية وصولا الى دمشق، أبواب سجون عدة وأطلقت المعتقلين.

والسجون السورية ذائعة الصيت إجمالا بسبب وسائل التعذيب المعتمدة فيها وامتلائها بمعارضين سياسيين.

وقال نجم إنه سيحاول “الدخول الى سوريا من لبنان أو من تركيا”.

ستر-كط/رض