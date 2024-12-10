سوريون يغادرون تركيا بدموع الفراق ويعودون للوطن متشبثين بالأمل

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من إيجي توكساباي وميرت أوزكان

يايلاداجي (تركيا) (رويترز) – بكى علاء جابر وهو يستعد يوم الثلاثاء للعبور من تركيا إلى سوريا بصحبة ابنته سيرين البالغة من العمر عشر سنوات بعد 13 عاما من فراره من منزله بسبب الحرب.

يعود جابر بدون زوجته وثلاثة من أبنائه الذين لاقوا حتفهم في زلزالين مدمرين ضربا تركيا وسوريا العام الماضي.

ويغادر الأب وابنته تركيا بعد أيام من إطاحة مقاتلي المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد من دمشق، وبعد يوم واحد من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستفتح معبر يايلاداغي الحدودي لإدارة عودة بعض من أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر سوري تستضيفهم.

وقال جابر، وهو عامل سفينة سابق وصل إلى محافظة هاتاي التركية في عام 2011 “أنا مثل ما بابكي أولادي، بابكي أنطاكية لأنهم هون (هنا) ولدوا وهون كبروا وهون اتعلموا وهون ماتوا”.

وتسبب زلزالان في أوائل عام 2023 في مقتل أكثر من 50 ألف شخص في جنوب تركيا، وكانت مدينة أنطاكية حيث كان يعيش جابر وعائلته من بين المناطق الأكثر تضررا. وما زالت المنطقة تتعافى من الدمار الواسع النطاق.

وفي الأيام القليلة الماضية، استولى مقاتلو المعارضة على دمشق وفر الأسد إلى روسيا بعد 13 عاما من الحرب الأهلية. وقالت تركيا إنها لم تقدم أي دعم ولم تشارك في الهجوم الذي شنته قوات المعارضة السورية التي دعمتها لسنوات ضد الأسد.

والسوريون في تركيا متحمسون لاحتمال العودة إلى ديارهم منذ بدء القتال ضد قوات الأسد.

وأعرب جابر عن أمله في المستقبل بينما كان يكمل الإجراءات الرسمية له ولابنته في وحدة خدمة متنقلة على الحدود في يايلاداغي التي كانت هادئة على الرغم من تحرك أردوغان لإعادة فتحها لتخفيف الضغط على معبر آخر في المنطقة.

وقال جابر “والله باتمنى أكيد إن شاء الله أن يكون أحسن من قبل وإن شاء الله الحرب والظلم بيروح عنا. أنا طلعت على بهاتاى بشهر 12 (ديسمبر كانون الأول) 2011، طلعت لهون، وهون أحلى معاملة، أنا بيعز عليا كتير الباب انفتح لنا من أكل، من دوا، من شرب، ومن استقبال ومن أمن ومن أمان بعد الله، بيعز عليه أني أروح (أعود إلى سوريا)”.

وسلط أردوغان يوم الاثنين الضوء على هدف “العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة” مع استقرار سوريا.

كان معبر يايلاداغي القريب من الطرف الشمالي الغربي لسوريا مغلقا منذ عام 2013 بسبب القتال في مكان قريب.

تسيطر تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على مساحات واسعة من الأراضي في شمال سوريا بعد عدد من التوغلات عبر الحدود ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتلون الدولة التركية منذ 40 عاما.

وقالت تركيا يوم الأحد إنها تريد أن تحتوي الإدارة السورية الجميع وأن يتمكن السوريون من تحديد مستقبلهم بأنفسهم.