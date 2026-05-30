سوفت بنك تعتزم استثمار 75 مليار يورو في مراكز ذكاء اصطناعي في فرنسا

أعلنت شركة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا السبت اعتزامها إنفاق نحو 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.

وقال مؤسس الشركة ماسايوشي سون لصحيفة “لا تريبيون ديمانش” الأسبوعية قبل مؤتمر استثمار يستضيفه الرئيس إيمانويل ماكرون، “سيكون هذا أكبر استثمار في أوروبا في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي: 75 مليار يورو إجمالا”.

وأوضح أن الاستثمار يشمل 45 مليار يورو سيتم إنفاقها بحلول عام 2031 على مراكز البيانات في شمال فرنسا.

جاء الإعلان قبل يومين من انعقاد قمة “اختر فرنسا” التاسعة، الاثنين في قصر فرساي، حيث يأمل ماكرون جذب رقم قياسي جديد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف سون أن قرار الاستثمار في فرنسا أُتخذ بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأخير لطوكيو في نيسان/أبريل.

ولفت إلى أن السبب الأول لمثل هذا الاستثمار في فرنسا هي “الطاقة”، موضحا “كون البلاد منتجة ومصدرة للطاقة هو أمر حاسم للغاية بالنسبة لاستثمارات البنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وخصوصا بالنسبة الى مراكز البيانات”.

وستكون شنايدر إلكتريك، الشركة الفرنسية العملاقة في مجال المعدات الكهربائية والأتمتة الصناعية، شريكا في هذا المشروع الضخم.

أسس ماسايوشي سون (68 عاما) سوفت بنك عام 1981، وهي واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في العالم والمتخصصة في الاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

