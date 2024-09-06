سوق العمل تسجل انتعاشا في آب/أغسطس مع انخفاض معدل البطالة

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سجلت سوق العمل في الولايات المتحدة انتعاشا في آب/أغسطس فيما انخفض معدل البطالة، وفق بيانات حكومية نُشرت الجمعة، ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأضاف أكبر اقتصاد في العالم 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي بارتفاع مقارنة بشهر تموز/يوليو الذي سجل 89 ألف وظيفة بعد مراجعة الأرقام، وفق وزارة العمل.

وجاءت بيانات آب/أغسطس أدنى من توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تشير إلى 165 ألف وظيفة وفق بريفينغ.كوم لتحليلات السوق.

وانخفض معدل البطالة قليلا من 4,3 بالمئة إلى 4,2 بالمئة، ما من شأنه أن يخفف من مخاوف صناع السياسات.

وعموما تؤكد الأرقام التصورات بتباطؤ سوق العمل، مع تعديل مكاسب سوق العمل في حزيران/يونيو بانخفاض إلى حد كبير أيضا.

ويراقب المحللون سوق العمل وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم، فيما يقول البعض أن الاحتياطي الفدرالي انتظر طويلا لخفض سعر الإقراض القياسي.

ومن شأن مدى صمود سوق العمل أن يؤثر على حجم تخفيضات أسعار الفائدة بعد اجتماع الاحتياطي الفدرالي لبحث السياسات النقدية في 17 و18 أيلول/سبتمبر.

وقالت وزارة العمل إن متوسط الأجر بالساعة ارتفع أكثر من المتوقع في آب/أغسطس بنسبة 0,4 بالمئة وصولا إلى 35,21 دولار.

قبل عام بلغ معدل نمو الأجور 3,8 بالمئة في تسارع عن السابق.

بيس/غد/غ ر