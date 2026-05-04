سول: حريق وانفجار بسفينة تديرها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز

سول 4 مايو أيار (رويترز) – أفادت وزارة الخارجية في سول باندلاع حريق ووقوع انفجار اليوم الاثنين على متن سفينة تشغلها شركة (إتش.إم.إم) الكورية الجنوبية للشحن في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين حكوميين القول إن الحكومة تتحقق من معلومات مخابرات تفيد باحتمال تعرض السفينة (إتش.إم.إم نامو) لهجوم.

وذكرت إتش.إم.إم أنها لم تتلق تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وأن السلطات تحقق في سبب الحريق الذي اندلع في غرفة المحركات بسفينة الشحن التي ترفع علم بنما.

وقالت الشركة لرويترز إن طاقما يضم 24 فردا، منهم ستة كوريين، على متن السفينة.

وقال الجيش الأمريكي إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا الخليج لكسر الحصار الإيراني، وإن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز، وذلك بعد أن أعلنت إيران أنها منعت سفينة حربية أمريكية من دخول الخليج.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان “ستتواصل حكومتنا بصورة وثيقة مع الدول المعنية فيما يتعلق بهذه المسألة وستتخذ التدابير الضرورية لضمان سلامة سفننا وأفراد طواقمنا داخل مضيق هرمز”.

وتقول سول إن 26 سفينة ترفع علم كوريا الجانبية عالقة في المضيق.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)