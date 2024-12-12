سوليفان: أعتقد أننا قريبون من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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تل أبيب (رويترز) – قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الخميس إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ربما يكون قريبا لأن إسرائيل أشارت إلى أنها مستعدة كما “نرى تحركا” من جانب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وبعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل يوم الخميس قال سوليفان “قد لا يحدث ذلك ولكنني أعتقد أنه يمكن أن يحدث إذا توفرت الإرادة السياسية من الجانبين”.