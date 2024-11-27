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سوليفان: أمريكا تعتزم بدء العمل على وقف إطلاق نار في غزة الأربعاء

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واشنطن (رويترز) – قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستبدأ مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة يوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال سوليفان في مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي “الرئيس بايدن يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وفاعلين آخرين في المنطقة”.

وقال بايدن يوم الثلاثاء إن بلاده مع دول أخرى ستسعى أيضا للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

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