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سوليفان: أمريكا لا تزال تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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هاليفاكس (نوفا سكوشا) (رويترز) – قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن الولايات المتحدة لا تزال تبذل جهودا في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا.

وقال سوليفان أيضا في مؤتمر صحفي في هاليفاكس إن إدارة بايدن على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع جماعة حزب الله اللبنانية.

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