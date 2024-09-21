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سوليفان: التصعيد بين إسرائيل ولبنان مثير للقلق والهجوم على حزب الله عادل

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واشنطن (رويترز) – قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم السبت إنه يشعر بالقلق حيال التصعيد بين إسرائيل ولبنان، لكنه أضاف أن قتل إسرائيل قياديا كبيرا في حزب الله يحقق العدالة بحق الجماعة المدعومة من إيران.

وقال سوليفان، الذي كان يتحدث للصحفيين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، إنه لا يزال يرى سبيلا لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الولايات المتحدة “لم تصل بعد إلى مرحلة نكون فيها مستعدين لطرح شيء على الطاولة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية