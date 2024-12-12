سوليفان: التوصل لاتفاق في غزة ربما يكون وشيكا

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من معيان لوبيل ونضال المغربي

تل أبيب (رويترز) – قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الخميس إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ربما يكون قريبا لأن إسرائيل أشارت إلى أنها مستعدة كما أن هناك مؤشرات على تحرك من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، قال سوليفان “قد لا يحدث ذلك ولكنني أعتقد أنه قد يحدث إذا توفرت الإرادة السياسية من الجانبين”.

وقال إنه يعتزم السفر إلى قطر ومصر الدولتين اللتين تشاركان واشنطن في إدارة المحادثات، من أجل تعزيز الجهود التي “ستبدأ في استعادة هؤلاء الرهائن. كما ستسمح بزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية”.

وقال دبلوماسي غربي في المنطقة هذا الأسبوع إن الاتفاق في طور الصياغة، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقفا قصيرا للأعمال القتالية.

وقال سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن إنه يتعامل مع مايك والتس الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليخلف سوليفان، “باحترافية وجدية في جميع القضايا التي تؤثر على دولة إسرائيل”.

ورفض سوليفان التلميحات التي تشير إلى أن نتنياهو ينتظر تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني قبل قبول الاتفاق.

وقال في مؤتمر صحفي في تل أبيب “لا، لم أفهم هذا المعنى. فهمت من رئيس الوزراء بأنه مستعد لإبرام اتفاق … هدفي هو أن نصبح في وضع يسمح لنا بإبرام هذه الاتفاق هذا الشهر”.

ومضى سوليفان يقول “لا أستطيع أن أقدم لكم أي وعود أو توقعات، ولكن ما كان يمكن أن أكون هنا اليوم لو كنت أعتقد أن هذا الأمر سينتظر إلى ما بعد 20 يناير (كانون الثاني)”.

وستكون هذه الهدنة التي تسمح بالإفراج عن بعض من 100 رهينة على الأقل مازالوا في غزة الثانية فحسب منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023. وقال سوليفان إن سبعة من الرهائن أمريكيون ويُعتقد أن أربعة منهم لاقوا حتفهم.

ويسمح التوصل إلى اتفاق بالإفراج أيضا عن سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

وقال سوليفان إن موقف حماس التفاوضي تغير فيما يبدو في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وهو ما لفت إلى أن حماس لا تتوقع دعما خارجيا.

وأضاف سوليفان “من ذلك الوقت، أصبح لدينا طابع مختلف للمفاوضات ونعتقد أن ذلك يضعنا في موقف يسمح لنا بإتمام هذه المفاوضات”.

وأضاف أن اغتيال إسرائيل لقيادات في حماس، ومن بينهم يحيى السنوار العقل المدبر الرئيسي لهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، وتدمير الهياكل العسكرية لحماس لعب دورا مهما أيضا.

ولا يزال من غير المرجح التوصل إلى أكثر من هدنة محدودة نظرا لتمسك الجانبين بالمطالب التي أعاقت وأجهضت جولات كثيرة من المفاوضات.

وقال سوليفان “تحقيق ذلك يعتمد على توقيع الطرفين على اتفاق يلتزمان به”.