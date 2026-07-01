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سوني توقف إصدار ألعاب بلايستايشن الجديدة على أقراص اعتبارا من 2028

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أعلنت شركة سوني اليابانية الأربعاء أنها ستتوقف في كانون الثاني/يناير 2028 عن إصدار ألعاب فيديو جديدة على أقراص لأجهزة بلايستايشن وستوزعها بنسخ رقمية فقط، على خلفية تغيّر في تفضيلات المستهلكين.

وقالت الشركة في منشور على مدونة بلايستايشن الرسمية “بعد هذا التاريخ، ستُتاح الألعاب الجديدة عبر متجر بلايستايشن ولدى متاجر التجزئة بنسخ رقمية فقط”.

وأوضحت سوني أن هذا التحول المرتقب “لا يؤثر على الألعاب التي صدرت بالفعل أو التي ستصدر قبل كانون الثاني/يناير 2028 بصيغة الأقراص”.

ويأتي الإعلان فيما أثار الإصدار الرقمي الحصري المرتقب للعبة “جي تي إيه غراند ثيفت أوتو 6″، التي يُتوقع أن تصبح المنتج الترفيهي الأكثر مبيعا في التاريخ، بعض الاستياء في أوساط اللاعبين.

وتذمّر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن عدم توافر قرص للعبة سيقضي على أي سوق للنسخ المستعملة منها.

وقالت الشركة “هذا اتجاه طبيعي لسوني إنتراكتيف إنترتينمنت للتكيف مع توجهات المستهلكين، إذ بات التفضيل العام للوسائط الرقمية يتجاوز الأقراص بكثير”.

وأضافت “ما زلنا ملتزمين بتقديم تجربة لعب عالمية المستوى لجمهورنا”.

منغ/ع ش/جك

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