سويسرا تزيد مساعداتها لغزة دعما لخطة السلام الأمريكية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

زوريخ (رويترز) – قالت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء إنها ستلتزم بتقديم 23 مليون فرنك سويسري (28.5 مليون دولار) لدعم خطة السلام الأمريكية الخاصة بغزة، ليرتفع إجمالي مساهمتها الإنسانية هناك إلى 150 مليون فرنك منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال المجلس الاتحادي السويسري الحاكم إن 17.5 مليون فرنك سويسري ستُخصص للمساعدات الإنسانية واحتياجات الأطفال في غزة، فيما ستوجه 5.5 مليون فرنك لتعزيز المؤسسات الفلسطينية، معظمها عبر السلطة الفلسطينية.

وأشار المجلس إلى أن الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال “هائلة” رغم زيادة المساعدات عقب وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر تشرين الأول، لافتا إلى أن القيود المستمرة تحد من قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية.

(الدولار = 0.8065 فرنك سويسري)

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)

