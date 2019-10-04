هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 04:05 م

تؤدي المواقف الاجتماعية السلبية تجاه ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي إلى عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم.

(Keystone)

سويسرا تعزز وسائل الدعم لمساعدة الناجين من العنف الجنسي. وبدأت بتجديد المبادئ التوجيهية لتعويض الضحايا، والتي تشمل معالجة الأضرار النفسية الناجمة عن الجرائم الجنسية.

أعلن المكتب الفدرالي للعدل يوم الخميس 3 أكتوبر عن الإصلاح الشامل للمبادئ التوجيهية للتعويضات المنصوص عليها في قانون دعم الضحايا. وتم تطوير هذه المبادئ التوجيهية الجديدة بالتشاور مع خبراء مساعدة الضحايا وبالنظر إلى الاقتراحات الناجمة عن تقييم لقانون دعم الضحايا لعام 2015.

بالنسبة للإعاقات الشديدة الناجمة عن الاغتصاب أو الإكراه الجنسي أو الاعتداءات الجنسية العنيفة أو المتكررة مع طفل، فيتراوح نطاق التعويض الآن من 8 آلاف فرنك إلى 20 ألف فرنك سويسري، أمّا فيما سابق فقد كان النطاق يتراوح من 10 إلى 15 ألف فرنك سويسري.

وعلى ذلك سيتلقى الأفراد الذين يعانون من صدمات نفسية حادة نتيجة للعنف الجنسي مساعدات في حدود 15 إلى 40 ألف فرنك سويسري. حيث يمكن تقديم مثل هذا التعويض، على سبيل المثال، للأفراد ذوي القدرة المحدودة على العمل نتيجة للاضطرابات العقلية التي تعود جذورها إلى سنوات عديدة من الاعتداء في سنّ الطفولة.

والجدير بالذكر أنّ سويسرا تميل إلى التساهل في إصدار الأحكام، خاصة فيما يتعلق بجرائم العنف، مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى.

ث.س

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