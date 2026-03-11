سويسرا تغلق سفارتها في طهران وتبقي خط اتصال بين أمريكا وإيران

1دقيقة

11 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الأربعاء إن سويسرا قررت إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا بسبب الحرب في الشرق الأوسط وتزايد المخاطر الأمنية.

وأضافت أن السفير وخمسة من الموظفين السويسريين غادروا إيران برا ووصلوا بسلام إلى خارج البلاد، “وسيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك”.

وأشارت في بيان إلى أن سويسرا ستحافظ على خط اتصال مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران، بالتشاور مع البلدين.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)