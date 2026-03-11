The Swiss voice in the world since 1935
سويسرا تغلق سفارتها في طهران وتبقي خط اتصال بين أمريكا وإيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

11 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الأربعاء إن سويسرا قررت إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا بسبب الحرب في الشرق الأوسط وتزايد المخاطر الأمنية.

وأضافت أن السفير وخمسة من الموظفين السويسريين غادروا إيران برا ووصلوا بسلام إلى خارج البلاد، “وسيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك”.

وأشارت في بيان إلى أن سويسرا ستحافظ على خط اتصال مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران، بالتشاور مع البلدين.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

