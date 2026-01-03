سويسرا تفتح تحقيقا بحق مالكي الحانة حيث اندلع حريق ليلة رأس السنة

أعلنت السلطات السويسرية السبت عن فتح تحقيق جنائي السبت في حقّ مالكي الحانة التي اندلع فيها حريق ليلة رأس السنة في منتجع كران-مونتانا للتزلّج في الألب، في حادثة أسفرت عن سقوط 40 قتيلا و119 جريحا.

وأطلقت السلطات تحقيقا على خلفية “القتل نتيجة الإهمال وإصابات جسدية نتيجة الإهمال وحريق نتج عن إهمال”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشرطة والمدعية والعامة في كانتون فاليه.

ويقضي الهدف من التحقيق بتحديد مسؤولية الزوجين الفرنسيين جاك وجيسيكا موريتي من عدمها في الحادث الناجم عما يبدو عن شموع متوهّجة لامست سقف الطابق الأرضي من الحانة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الشرطة عن تحديد هويّات أولى الجثث وتسليمها لذويها. وهي كانت لشابتين سويسريتين في الحادية والعشرين والسادسة عشرة من العمر ولشابين سويسريين في الثامنة عشرة والسادسة عشرة.

والجمعة، أفادت الشرطة بأنها تعرّفت رسميا على هويّات 113 جريحا من أصل الجرحى الـ119، وبينهم 71 سويسريا و14 فرنسيا (16 بحسب وزارة الخارجية الفرنسية) و11 إيطاليا وأربعة صربيين وبوسني وبلجيكي وبولندي وبرتغالي وشخص من لوكسمبورغ.

ومن المفترض أن يستغرق التعرّف على بقيّة الجثث والجرحى عدّة أيام، بحسب السلطات.

وقد نقل بعض المصابين بحروق بالغة إلى مستشفيات في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا للعلاج.

وأقيمت مبادرات كثيرة في فاليه دعما للضحايا وذويهم وأنشئت عدّة مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة.

وقال مالك الحانة جاك موريتي في تصريحات أدلى بها للإعلام السبت من أمام منزله “دعونا وشأننا فنحن أيضا في حالة حداد”. وهو أكّد الجمعة لصحيفة “لا تريبون دو جونيف” أن حانته خضعت لفحوص معاينة “ثلاث مرّات في خلال 10 سنوات” وفقا للأصول.

وفي نهاية التحقيق، ستقرّر النيابة العامة إن كان ينبغي إغلاق الملفّ أو توجيه لائحة اتهام. ولا يخضع الزوجان موريتي راهنا لأي تدبير خاص، بحسب ما أفاد ناطق باسم شرطة الكانتون وكالة فرانس برس.

