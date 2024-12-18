سويسرا تقترب من اتفاق يحقق استقرار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

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تبدو الحكومة السويسرية في طريقها للموافقة على حزمة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من المفاوضات، رغم أنه ما زال بإمكان النواب السويسريين واستفتاء محتمل التسبب بإلغائه.

وتسعى سويسرا غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للتكتل لتحقيق استقرار في العلاقات المحكومة حاليا بأكثر من 120 اتفاقية، وتطويرها.

وعلى مدى نحو عقدين، ناقش الطرفان الحاجة إلى تبسيط العلاقات وتنسيقها، لكن العلاقات تدهورت في 2021 عندما أغلقت برن الباب على المفاوضات من دون سابق إنذار.

واستؤنفت المحادثات في آذار/مارس إذ أعرب الطرفان عن أملهما في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.

وبخلاف المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق إطاري شامل، سعت المفاوضات الحالية لتطوير الاتفاقيات الثنائية القائمة وإتمام أخرى بشأن مسائل مثل الكهرباء والصحة وسلامة المواد الغذائية.

ونقل الإعلام السويسري في الأيام الأخيرة عن مصادر دبلوماسية قولها إنه تم الاتفاق على جميع القضايا باستثناء المبلغ الذي سيتعين على سويسرا دفعه لصندوق التماسك التابع للاتحاد الأوروبي والهادف إلى تخفيف الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ضمن التكتل.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن جولة جديدة من المحادثات عقدت الثلاثاء “في ظل أجواء إيجابية جدا”.

وأضاف “مع وجود اتفاق في الأفق، نأمل بأن تكون سويسرا جاهزة للمضي قدما. نعتقد بأننا توصلنا إلى موازنة حساسة للغاية”.

وبينما لم تصدر أي إعلانات رسمية بعد، ذكرت تقارير إعلامية بأن الحكومة السويسرية تستعد لإقرار الاتفاق الجمعة، قبيل زيارة متوقعة قبل عيد الميلاد إلى برن تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

لكن التوصل إلى اتفاق يمكن المحافظة عليه سيبقى معركة صعبة بجميع الأحوال، إذ أنه يتعين على أي اتفاق أن ينجح في الاختبار أمام البرلمان السويسري وفي صناديق الاقتراع في حال طرحه للاستفتاء.

وأوضح استاذ الدراسات الأوروبية في جامعة فريبورغ جلبير كاساسوس بأن “التوقيع على الاتفاق ليس إلا خطوة واحدة”.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة لن تأتي حتى العام “2027 على أقل تقدير.. مع خطر أن يكون الاتفاق عفا عليه الزمن” بحلول هذا التاريخ.

ولكن تفيد التقارير إنه تم الآن حل النقطة الخلافية التي ظلت عالقة لفترة طويلة وتتمثل في مطالبة سويسرا بالحصول على إعفاء من حرية الحركة بين البلدان التي يحرص عليها الاتحاد الأوروبي.

ابو/لين/ص ك