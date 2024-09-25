سيارات حكومية هُجرت أو اختفت بعد انتخاب رئيس يساري لسريلانكا

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هُجرت مئات السيارات الحكومية الفارهة في أنحاء العاصمة السريلانكية بعدما تولى الرئيس الجديد ذو الميول الماركسية منصبه، وفق ما أفاد أحد أعضاء حزبه، بينما اختفت مئات السيارات الأخرى.

تخلّى كبار أعضاء الحكومة السابقة عن السيارات المملوكة للدولة من دون تسليمها كما يقتضي الأمر، بحسب ما أفاد واساتثا ساماراسينغه العضو في “جبهة تحرير الشعب” حزب الرئيس أنورا كومارا ديساناياكا.

يشمل الأسطول مركبات “تويوتا لاند كروزر” ذات الدفع الرباعي ومركبات خدمات.

وقال ساماراسينغه للصحافيين في موقف عام حيث تُركت المركبات “فتحنا تحقيقا بشأن الجهات التي هجرت هذه المركبات وبشأن السلطات التي أتاحت لهم استخدامها”.

وأضاف أن 253 من 833 مركبة مسجّلة في أمانة الرئاسة، اختفت.

يعتقد أن المركبات خصصت لسياسيين ومسؤولين رفيعين في الحكومات السابقة.

وصل ديساناياكا إلى السلطة بعد انتخابات السبت متعهّدا بتغيير الثقافة السياسية للبلاد والتصدي للفساد واستغلال السلطة.

تعد أسعار السيارات مرتفعة جدا في سريلانكا التي حظرت في آذار/مارس 2020 استيراد المركبات في ظل نقص في النقد الأجنبي أدى في نهاية المطاف إلى نفاد المواد الغذائية والوقود والأدوية.

تباع سيارة تويوتا عمرها عشر سنوات حاليا بحوالى 150 ألف دولار بينما يتجاوز سعر سيارة رانج روفر عمرها خمس سنوات 300 ألف دولار.

اج/لين/ص ك