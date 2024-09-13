البرلمان السويسري يدعم استخدام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء
أعرب البرلمان السويسري عن دعمه لفكرة استخدام بطاقات الدفع لطالبي.ات اللجوء في البلاد. يقوم مجلس النواب حاليًا بدراسة كيفية اعتماد هذا النظام على المستوى الوطني، وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ مسبقًا مقترحًا مشابهًا.
وافق مجلس النواب يوم الخميس بأغلبية 128 صوتًا مقابل 59 صوتًا على مقترح لجنة المؤسسات السياسية. ويُفترض أن تساهم بطاقات الدفع هذه في تقليل جاذبية سويسرا لطالبي.ات اللجوء، حيث لن يتلقوا.ين الأموال نقدًا ولن يكون بمقدورهم.نّ تحويلها إلى بلدانهم.ن الأصلية.
حاليًا، تقوم الكانتونات بدفع المساعدات لطالبي.ات اللجوء، وبالتالي ينبغي على الحكومة دراسة كيفية دعم الكانتونات في تنفيذ هذا النظام. كما يتعين عليها توضيح تأثير هذه البطاقات على معدل الجريمة.
وأوضح أندرياس غلارنر، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني بمجلس النواب، أن الهدف من البطاقة هو ضمان استخدام أموال الرعاية الاجتماعية بشكل مُحدد، وأنها لن تُحوّل إلى الخارج. وقد تم إحالة مقترح مشابه من قبل مجلس الشيوخ في يونيو الماضي، رغم معارضة الحكومة لهذا الإجراء.
المزيد
الاشتراك في النشرة الإخبارية
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.