البرلمان السويسري يقر حظرا على حركة حماس لمدة خمس سنوات

بيات يانس، وزير العدل. Keystone-SDA

ستصبح حركة حماس جماعة محظورة في سويسرا لمدة خمس سنوات. فبعد موافقة مجلس الشيوخ، صوّت مجلس النواب لصالح مقترح حكومي أُعد بعد الهجوم الإرهابي للحركة الإسلامية في 7 أكتوبر 2023.

2دقائق

ووافق مجلس النواب اليوم الأربعاء على حظر حركة حماس بأغلبية 168 صوتًا مقابل ستة أصوات، فيما امتنع تكتل من حزب الخضر عن التصويت. وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ المرسوم يوم الثلاثاء.

المزيد

المزيد الاشتراك في النشرة الإخبارية اشترك.ي في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك طالع المزيدالاشتراك في النشرة الإخبارية

ويتضمن مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة الفدرالية حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها لفترة أولية مدتها خمس سنوات. ويملك البرلمان خيار تمديد الحظر من خلال الإجراءات التشريعية العادية.

يٌذكر أن الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فقط تخضع لحظر قانوني في سويسرا. وبعد إقرار حظر حركة حماس، ستحدد الحكومة الفدرالية تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.

كما تضمن جدول أعمال مجلس النواب يوم الأربعاء مقترحًا من لجنة يدعو لحظر ميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية. لكن نظرًا لضيق الوقت، لم تتم مناقشة المقترح. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مقترح مماثل يوم الثلاثاء.

المزيد

المزيد هل من السهل على سويسرا تصنيف حماس منظمة إرهابية؟ تم نشر هذا المحتوى على أعربت الحكومة السويسرية عن استعدادها لحظر حركة حماس، ولكن القيام بذلك ليس بهذه البساطة. طالع المزيدهل من السهل على سويسرا تصنيف حماس منظمة إرهابية؟