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سياسة فدرالية

البرلمان السويسري يقر حظرا على حركة حماس لمدة خمس سنوات

بيات يانس، وزير العدل.
بيات يانس، وزير العدل. Keystone-SDA

ستصبح حركة حماس جماعة محظورة في سويسرا لمدة خمس سنوات. فبعد موافقة مجلس الشيوخ، صوّت مجلس النواب لصالح مقترح حكومي أُعد بعد الهجوم الإرهابي للحركة الإسلامية في 7 أكتوبر 2023.

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Keystone-SDA/م.ا

ووافق مجلس النواب اليوم الأربعاء على حظر حركة حماس بأغلبية 168 صوتًا مقابل ستة أصوات، فيما امتنع تكتل من حزب الخضر عن التصويت. وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ المرسوم يوم الثلاثاء.

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ويتضمن مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة الفدرالية حظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها لفترة أولية مدتها خمس سنوات. ويملك البرلمان خيار تمديد الحظر من خلال الإجراءات التشريعية العادية.

يٌذكر أن الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فقط تخضع لحظر قانوني في سويسرا. وبعد إقرار حظر حركة حماس، ستحدد الحكومة الفدرالية تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.

كما تضمن جدول أعمال مجلس النواب يوم الأربعاء مقترحًا من لجنة يدعو لحظر ميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية. لكن نظرًا لضيق الوقت، لم تتم مناقشة المقترح. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مقترح مماثل يوم الثلاثاء.

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