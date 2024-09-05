الحكومة السويسرية تقدّم مشروعًا للبرلمان لحظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها

يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة. Keystone-SDA

قدّمت الحكومة السويسرية إلى البرلمان الفدرالي، اقتراحًا بحظر حركة حماس الفلسطينية المسلّحة من دخول سويسرا، وذلك لمدّة خمس سنوات. ويشمل الحظر أيضا المنظمات التابعة للحركة الإسلامية.

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Keystone-SDA/م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en Swiss government wants to ban Hamas from Switzerland for five years طالع المزيدSwiss government wants to ban Hamas from Switzerland for five years

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كما يتضمّن الاقتراح حظر المنظمات التي تدعم حماس، وتلك المنبثقة عنها، وكذلك المنظمات والجماعات التي تعمل بأوامر الحركة أو باسمها. ولكي يتم حظر تلك المنظمات، يجب أن تثبت الحكومة قربها من حماس بشكل خاص.

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ومن المقرر أن يتم استشارة لجان السياسات الأمنية في البرلمان. ويمكن الطعن في حظر منظمة أو جماعة ما أمام المحكمة الإدارية الفدرالية.

كما قررت الحكومة أيضاً عدم سنّ حكم جزائي محدد بالخصوص. ويعاقب القانون الجنائي بالفعل على المشاركة في المنظمات الإجرامية والإرهابية ودعمها. وينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة أو عقوبة مالية.

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