مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول
أخبار
سياسة فدرالية

الحكومة السويسرية تقدّم مشروعًا للبرلمان لحظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها

يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة.
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة. Keystone-SDA

قدّمت الحكومة السويسرية إلى البرلمان الفدرالي، اقتراحًا بحظر حركة حماس الفلسطينية المسلّحة من دخول سويسرا، وذلك لمدّة خمس سنوات. ويشمل الحظر أيضا المنظمات التابعة للحركة الإسلامية.

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
Keystone-SDA/م.ا

كما يتضمّن الاقتراح حظر المنظمات التي تدعم حماس، وتلك المنبثقة عنها، وكذلك المنظمات والجماعات التي تعمل بأوامر الحركة أو باسمها. ولكي يتم حظر تلك المنظمات، يجب أن تثبت الحكومة قربها من حماس بشكل خاص.

+ تايم لاين: سويسرا والصراع في الشرق الأوسط

ومن المقرر أن يتم استشارة لجان السياسات الأمنية في البرلمان. ويمكن الطعن في حظر منظمة أو جماعة ما أمام المحكمة الإدارية الفدرالية.

كما قررت الحكومة أيضاً عدم سنّ حكم جزائي محدد بالخصوص. ويعاقب القانون الجنائي بالفعل على المشاركة في المنظمات الإجرامية والإرهابية ودعمها. وينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة أو عقوبة مالية.

المزيد

الأكثر قراءة
السويسريون في الخارج

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
43 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ألكسندرا أندريست

استخدام الشرطة للكاميرات المحمولة: ضروري لإنفاذ القانون أم تهديد للخصوصية؟

هل رأيت الكاميرات المثبتة بالجسم تُستخدم في منطقتك من قبل؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف ترى تأثيرها على العلاقة بين الجمهور وشرطة (النقل)؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
69 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

أخبار

المحكمة الفدرالية في مدينة لوزان.

المزيد

المحكمة الفدرالية تحكم لصالح فتاة سورية في قضية رفض تصريح إقامة

تم نشر هذا المحتوى على المحكمة الفدرالية تٌلزم سلطات كانتون فريبورغ بمنح تصريح إقامة لفتاة سورية تعيش في سويسرا منذ عشر سنوات.

طالع المزيدالمحكمة الفدرالية تحكم لصالح فتاة سورية في قضية رفض تصريح إقامة
مدينة

المزيد

أحدهما سعودي سويسري: السجن لِمسؤولَين في “بترو سعودي” في قضية صندوق ماليزيا السيادي

تم نشر هذا المحتوى على المحكمة الجنائية الفدرالية تقضي بسجن مدير الشركة السعودية - السويسرية "بترو سعودي" سبع سنوات، لإدانته باختلاس 1.8 مليار دولار من صندوق ماليزيا السيادي.

طالع المزيدأحدهما سعودي سويسري: السجن لِمسؤولَين في “بترو سعودي” في قضية صندوق ماليزيا السيادي
وزير الخارجية السويسري "القانون الإنساني ليس حقًا انتقائياً"

المزيد

وزير الخارجية السويسري “القانون الإنساني ليس حقًا انتقائياً”

تم نشر هذا المحتوى على أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء موسكو، يتواجدون في جنيف للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف.

طالع المزيدوزير الخارجية السويسري “القانون الإنساني ليس حقًا انتقائياً”
يجلس أشخاص أمام منزلهم المتضرّر من الفيضانات في مروي شمال الخرطوم، يوم الثلاثاء.

المزيد

السودان: سويسرا من بين الأطراف الوسيطة التي تدعو إلى استمرار تدفّق المساعدات

تم نشر هذا المحتوى على دعت الأطراف السبعة، التي قادت محادثات جنيف حول السودان لمدة عشرة أيام، ، بما في ذلك سويسرا، إلى "استمرار وتسريع" التدفق الجديد للمساعدات.

طالع المزيدالسودان: سويسرا من بين الأطراف الوسيطة التي تدعو إلى استمرار تدفّق المساعدات
مسافرون في مطار بيروت

المزيد

الخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على أعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان حتى 26 أغسطس الجاري بسبب التوترات الحالية في الشرق الأوسط.

طالع المزيدالخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط
نازحة من السودان

المزيد

السودان يفتح الحدود مع تشاد لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وسط استمرار الأزمة

تم نشر هذا المحتوى على مع استمرار محادثات السلام في جنيف، السودان يفتح معبر "أدري" لمدة ثلاثة أشهر.

طالع المزيدالسودان يفتح الحدود مع تشاد لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وسط استمرار الأزمة

المزيد

المجلس الفدرالي السويسري يقرّر مواصلة تمويل وكالة الأونروا في عام 2024

تم نشر هذا المحتوى على قرّرت سويسرا مواصلة دعم وكالة الأونروا في عام 2024. حيث رفض المجلس الفدرالي إعادة تخصيص هذه المساهمة للمساعدات الإنسانية الطارئة لسكان غزة، بشكل مباشر كما اقترحته إحدى اللجان.

طالع المزيدالمجلس الفدرالي السويسري يقرّر مواصلة تمويل وكالة الأونروا في عام 2024

المزيد

الجيش السوداني يتخلّف عن محادثات السلام التي تستضيفها سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على بدأت المحادثات لحلّ أكبر أزمة إنسانية في العالم في السودان في سويسرا، يوم الأربعاء، وتتواصل الخميس في يومها الثاني.

طالع المزيدالجيش السوداني يتخلّف عن محادثات السلام التي تستضيفها سويسرا
مسافرون في مطار بيروت

المزيد

الخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب

تم نشر هذا المحتوى على أعلنت الخطوط الجوية السويسرية الدولية عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان، وذلك حتى 21 أغسطس الجاري.

طالع المزيدالخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية