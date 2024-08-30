المحكمة الفدرالية تحكم لصالح فتاة سورية في قضية رفض تصريح إقامة

المحكمة الفدرالية في مدينة لوزان. Keystone-SDA

قررت السلطات في كانتون فريبورغ منح تصريح إقامة لفتاة سورية تعيش في سويسرا منذ عشر سنواتـ بعد أن ألزمها الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية بذلك استنادا إلى حقها في احترام حياتها الشخصية.

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وقد أيّدت المحكمة الطعن الذي تقدمت به الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، والتي قدمت إلى سويسرا مع والديها وإخوتها في عام 2014. ورغم أن طلب اللجوء الذي تقدمت به الأسرة قد رُفض، إلا أن أفرادها مُنحوا قبولا مؤقتا.

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وفي عام 2021، رفض مكتب السكان والهجرة في كانتون فريبورغ طلب الفتاة للحصول على تصريح إقامة، وهو القرار لذي أيدته المحكمة الإدارية في الكانتون.

إلا أن المحكمة الفيدرالية قررت قبول طعن الفتاة في حكم صدر يوم الأربعاء، مما يجبر الكانتون على منحها تصريح الإقامة.

وفي طعنها، استندت الفتاة إلى حقها في احترام حياتها الخاصة وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

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