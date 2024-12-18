مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول
سياسة فدرالية

الذهب الروسي في السوق السويسرية … برن “لا تستبعد” تدفقه عبر كازاخستان أو أوزبكستان 

واردات الذهب
سجّل المراقبون والمراقبات ارتفاعا محيّرا في واردات الذهب الاوزبكي والكازاخستاني إلى سويسرا منذ عام 2021. Keystone / Martin Ruetschi

عقب التقرير الذي نشره موقع سويس إنفو، وكشف فيه ارتفاعا مريبا في واردات الذهب الكازاخستاني والأوزبكي إلى سويسرا، أقرّت الحكومة السويسرية مؤخراً بأنّها لا تستبعد وجود الذهب الروسي ضمن هذه التدفّقات، رغم العقوبات السارية على موسكو. وقد أثار ذلك تساؤلات حول حقيقة قدرة الكونفدرالية السويسرية على التحكم في تدفقات الذهب.  

تم نشر هذا المحتوى على
11دقائق

اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).

دومينيك هي صحفية وسائط متعددة. بدأت حياتها المهنية في مجال تقدم التقارير الدولية في وكالة فرانس برس بتغطية أحداث الربيع العربي. عملت أيضاً كمراسلة في اسطنبول لوكالة أنباء أسوشيتد برس قبل انتقالها إلى سويسرا في عام 2016. لغاتها الأم هي الإنجليزية والإسبانية ولها جذور سويسرية. تهوى السفر، ولن تفوت أي فرصة للدردشة باللغة الإيطالية والعربية والفرنسية – والأفضل مع تناول فنجان من القهوة – ولكن ليس الشاي، شكراً!

“هل تستبعد أمانة الدولة للشئون الاقتصادية (SECO)، والمكتب المركزي للرقابة على المعادن النفيسة (CMP) بسويسرا، احتمال أن يكون الذهب المستورد من أوزبكستان وكازاخستان،مصدره الأصلي روسيا خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا”؟ طُرح هذا السؤال على الحكومة الفدرالية في استجوابرابط خارجي برلماني، تقدّم به جان تشوب (من الحزب الاشتراكي) في نهاية شهر سبتمبر، ووقّعه زهاء عشرين نائبًا من الحزبين اليساريين، الاشتراكي والخضر. 

وجاء ردّ الحكومة على الاستجواب في نهاية نوفمبر: “سويسرا، على غرار دول أخرى تطبّق نفس العقوبات، لا تستبعد إمكانية إعادة صهر الذهب الروسي في إحدى الدول المذكورة أعلاه، ثم تصديره إلى سويسرا”. بمعنى آخر، تعتبر برن من الممكن أنّ يكون الذهب القادم من كازاخستان أو أوزبكستان بعد معالجته هناك للمرة الأخيرة منتجا في الأصل في روسيا. 

ويأتي هذا التحرّك البرلماني في أعقاب ما كشفته سويس إنفو (SWI swissinfo.ch) في أوائل شهر سبتمبر، حول الطفرة المذهلة التي سُجّلت في واردات الذهب من أوزبكستان وكازاخستان إلى سويسرا والمملكة المتحدة، المستوردان الوحيدان تقريبًا للذهب القادم من هذين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى، منذ نهاية عام 2021. 

ويرى العديد من أهل الاختصاص أن هذه التدفقات التجارية تنطوي على خطر كبير للالتفاف على العقوبات الدولية الخاصّة بالذهب الروسي، المنخرطة فيها سويسرا، بسبب ارتباطها بالحرب في أوكرانيا، والكميّات الكبيرة المسوّقة، وكذلك العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين وروسيا. 

للاطلاع على التحقيق (باللغة الإنجليزية):

+ الارتفاع المحيّر في واردات الذهب الاوزبكي والكازاخستاني إلى سويسرا

يعلّق مارك أوميل، مسؤول المواد الأولية في “سويسايد” (Swissaid)، المنظمة غير الحكومية في برن، التي تراقب تجارة الذهب الدولية وتحقّق فيها، قائلاً: “تدرك الحكومة المخاطر الناجمة عن هذه الواردات، لكنها تبدو عاجزة عن وضع حد لها، مما يثير مخاوف حول الرقابة التي كان يُفترض أن تمارسها السلطات السويسرية على توريد هذا الذهب.” 

ولم تقدّم برن إلى حدّ الساعة تفسيرًا للتغير المفاجئ في هذه التدفقات التجارية. وقال فابيان ماينفيش، المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية عبر البريد الإلكتروني: “قد تتأثر مثل هذه الزيادة بعدّة عوامل، ويحتاج التوصّل إلى نتائج مؤكّدة إلى إجراء تحاليل على المدى الطويل”. 

وتعود البيانات الجمركية المُحللَّة في تحقيق سويس إنفو إلى عام 2010، وقد بيّنت بداية ارتفاع الواردات قبل بضعة أشهر فقط من هجوم روسيا على أوكرانيا. 

وفقًا للبيانات الجمركية المتاحة هذا العام إلى حد الآن، يبدو أن واردات الذهب من كازخستان إلى سويسرا تشهد تراجعاً (إذ تم استيراد 27 طنًا بين يناير وسبتمبر، مقابل 36 طنًا خلال نفس الفترة من عام 2023، و32 طنًا في عام 2022). فانخفضت على مدى الفصول الثلاثة الأولى، واردات الذهب الأوزبكي (85 طنًا) مقارنة بعام 2023 (106 أطنان)، ولكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه عام 2022 (58 طنًا). 

ما هي إجراءات الرقابة المطبّقة عمليًا؟  

أشارت الحكومة في ردّها على مطلب الاستجواب البرلماني تقديم تفاصيل عن إجراءات الرقابة المتّبعة لضمان امتثال تلك الواردات للعقوبات، إلى أنّ”أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية والمكتب المركزي للرقابة على المعادن النفيسة، يعكفان باستمرار على تحليل التدفقات التجارية من أجل تحديد مخاطر الالتفاف على العقوبات (…)”. 

وأضافت أن “كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية تفحص أيّ مؤشر عن خرق العقوبات بشكل منهجيّ، وتجري تحقيقات مفصّلة تتعدى تحليل الأرقام التجارية الإجمالية”. لكن لا تقدّم من تفاصيل ما تشمله تلك التحقيقات بالتحديد، إلا القليل. 

ويطلق جان تشوب على هذا الردّ صفة “مراوغ”. ويردف النائب الاشتراكي متأسفاً: “إن الحكومة الفدرالية تقرّ بقصور في عملها، وتدرك أنّ ذلك يتطلّب حرصاً أكبر، لكن لا نرى كيفيّة تجسيد ذلك على أرض الواقع”. 

جان تشوب
جان تشوب، نائب اشتراكي من كانتون فو Keystone / Anthony Anex

ومرة أخرى، ردًّا على سؤال سويس إنفو حول كيفية تنفيذ هذه الفحوصات عمليًا، لم تذكر كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية أيّ تدابير خاصّة إضافية. ويشير المتحدث الرسمي في تعليقه، إلى أن التوضيحات تتمّ “بالتعاون مع السلطات السويسرية والأجنبية”. 

“لا يجري المكتب الفدرالي للجمارك وحماية الحدود (FOCP) الرقابة بشكل منهجي، بل يعتمد على نتائج تحليل المخاطر. وتخضع الواردات المشبوهة (…) لفحص مادي و/أو التحقق من خلال الحصول على معلومات تسمح بتحديد مصدرها”. وتشدّد كتابة الدولة هنا أيضا، على اعتماد طريقة للفرز بين الذهب الخام، والذهب المكرر في إحصائيات الجمارك السويسرية عام 2021. 

كما أكدّت بقاءها “تحت تصرف الشركات لتوعيتها بالمخاطر”، مشيرة إلى إمكانية خضوع صفقات المصافي لرقابة كاملة طبقاً لقانوني مراقبة المعادن النفيسة (LCMP)، ومكافحة غسل الأموال (LBA). 

هذا، ولم تُجب على سؤال سويس إنفو بخصوص إجراءات الرقابة المطبّقة على البنوك، التي استحوذت على أكبر كميات من الذهب الكازاخستاني والأوزبكي عام 2023.  

الرقابة الشاملة، غير ممكنة؟

لم يقتنع جان تشوب بالتوضيحات التي عرضتها برن، معتبراً أنها “لا تقدّم أيّ مؤشر على أن سويسرا قادرة على فرض إجراءات رقابة فعّالة على تلك الواردات”. 

“بالنظر إلى الوضع القائم، باتت أي عملية استيراد للذهب من كازاخستان وأوزبكستان، محل اشتباه. ونحن نعلم أنه بمجرد تكرير الذهب، يصبح فرض أي رقابة عليه مستحيلا عمليا”. ومن هذا المنطلق، يرى النائب البرلماني أن منع استيراد الذهب من البلدين المشار إليهما سيكون مبرراً على أساس العمل بمبدأ الاحتياط. 

ويكفي أن نعرف أنّ كازاخستان وأوزبكستان بلدان منتجان للذهب هما أيضا، حتى تنتبه السلطات إلى المخاطر التي تنطوي عليهما، لكن لم تشر إليها الحكومة الفدرالية في ردّها على البرلمانيين. وتعتبر روسيا أحد أهم شركائهما التجاريين تاريخيا، خاصة بالنسبة إلى المعدن الأصفر، ما يميّزهما عن الإمارات العربية المتحدة مثلا، التي تستورد الذهب من بلدان كثيرة. فلقد أشار تقرير صدر مؤخرًا عن معهد “راند أوروبارابط خارجي” (Rand Europe) للأبحاث مثلا، إلى أن “علاقات روسيا مع كازاخستان في مجال الذهب، لا تزال قوية رغم العقوبات”، وكشف عن مساهمات روسية في الاستثمار في أكبر مناجم الذهب الكازاخستانية. 

وعندما سألتها سويس إنفو عما إذا كانت الحكومة الفدرالية تأخذ في الحسبان الخصائص المحددة لدول آسيا الوسطى، أشارت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن “واردات الذهب من كازاخستان وأوزبكستان، مباشرة كانت أو غير مباشرة، غير معنية حاليًا بالعقوبات” وأنّ جمعية لندن بوليون ماركت أسوسيشن (LBMA)، الهيئة الرئيسية المراقبة لسوق الذهب، “لم تسحب اعتماد مصافي “جود دليفري ليست” (قائمة التسليم الجيّد) من هذه البلدان”. وأضاف أن سويسرا لا تملك أيّ أساس قانوني لفرض عقوبات بصفة منفردة. 

ومع ذلك، وباعتبارها فاعلاً رئيسياً في هذا القطاع (يُكرّر فيها حوالي ثلث ذهب العالم، وتضّم أيضاً العديد من المصافي الرائدة )، وأحد أكبر الدول المستوردة للذهب على وجه الخصوص، يرى جان تشوب أنّ للسلطات السويسرية دورا تؤدّيه في إطار الشراكة الدوليّة. ومن جانبه، يعتزم هذا البرلماني تقديم التماس جديد إلى البرلمان السويسري، ويأمل أن يستقطب غيره من الأعضاء من خارج صفوف اليسار. 

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: للمياء الواد

الأكثر قراءة
السويسريون في الخارج

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
13 إعجاب
31 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
12 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
2 إعجاب
3 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

اقرأ أكثر
سبائك ذهبية مرصفة

المزيد

شركة تكرير سويسرية تتوصل إلى طريقة للتحقق من مصدر الذهب

تم نشر هذا المحتوى على طوّرت شركة "ميتالور"، التي تعتبر واحدة من أكبر مصافي الذهب في العالم، طريقة للتثبت بسرعة من المكان الذي تم فيه تعدين الذهب.

طالع المزيدشركة تكرير سويسرية تتوصل إلى طريقة للتحقق من مصدر الذهب

المزيد

الأسرار المظلمة لأكبر مصفاة للذهب في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على كشفت شركة فالكامبي السويسرية العملاقة للمعادن الثمينة عن استيراد الذهب من كالوتي، الشركة الناشطة في دبي والتي تتهم بتورطها في عمليات غسيل أموال.

طالع المزيدالأسرار المظلمة لأكبر مصفاة للذهب في سويسرا
ذهب

المزيد

تتبُّع الذهب من منبعه– هل تحققه التكنولوجيا أم سيظل مطلبًا بعيد المنال؟

تم نشر هذا المحتوى على تتبع مصدر المعدن الأصفر الثمين من أفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى مصافي سويسرا ليس مهمة سهلة.

طالع المزيدتتبُّع الذهب من منبعه– هل تحققه التكنولوجيا أم سيظل مطلبًا بعيد المنال؟

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية