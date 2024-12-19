تحقيق جنائي مع سياسية سويسرية بعد إطلاقها النار على صورة للمسيح

وكانت أميتي، العضو في حزب الخضر الليبرالي والرئيسة المشاركة لحركة العملية الليبرالية (Opération Libero)، قد أقدمت على إطلاق النار من مسدس، مستهدفة كتالوجًا لدار مزادات يظهر صورة لمريم ويسوع. وقامت بعد ذلك بنشر صور لهذا الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم بحذفها لاحقًا.
وعلى إثرها، قدمت عدة جهات، بما في ذلك الجناح الشبابي لحزب الشعب السويسري اليميني، شكاوى جنائية ضد أميتي.
وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، فتحت النيابة العامة إجراءات جنائية ضدها في نهاية أكتوبر.
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سويسرا: أغلبية الناخبين تدعم مشروع ساويرس لتطوير فندق ومارينا في أوري
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صوتت أغلبية الناخبين والناخبات في كانتون أوري، وسط سويسرا، لصالح مشروع تطوير مجمع فندقي ومارينا يخطط لتنفيذه رجل الأعمال المصري سميح ساويرس. وجاء هذا القرار بعد رفض مبادرة حزب الخضر دعت إلى إعطاء الأولوية لحماية الطبيعة والاستخدام المستدام للموقع.
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