تحقيق جنائي مع سياسية سويسرية بعد إطلاقها النار على صورة للمسيح

سانيا أميتي، العضو في حزب الخضر الليبراليي والرئيسة المشاركة لحركة العملية الليبرالية. Keystone-SDA

فتحت النيابة العامة السويسرية في زيورخ تحقيقًا جنائيًا ضد السياسية سانيا أميتي، للتحقيق فيما إذا كانت قد انتهكت حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية.

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Keystone-SDA/م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en Swiss politician who shot at Jesus faces criminal proceedings طالع المزيدSwiss politician who shot at Jesus faces criminal proceedings

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وكانت أميتي، العضو في حزب الخضر الليبرالي والرئيسة المشاركة لحركة العملية الليبرالية (Opération Libero)، قد أقدمت على إطلاق النار من مسدس، مستهدفة كتالوجًا لدار مزادات يظهر صورة لمريم ويسوع. وقامت بعد ذلك بنشر صور لهذا الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم بحذفها لاحقًا.

وعلى إثرها، قدمت عدة جهات، بما في ذلك الجناح الشبابي لحزب الشعب السويسري اليميني، شكاوى جنائية ضد أميتي.

وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، فتحت النيابة العامة إجراءات جنائية ضدها في نهاية أكتوبر.