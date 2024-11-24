نتائج اقتراعات 24 نوفمبر 2024

يصوّت المواطنون والمواطنات السويسريون والسويسريات على ما لا يقل عن أربع قضايا هذا الأحد. يمكن الاطّلاع على جميع النتائج في الخريطة التفاعلية التالية، والتي يتمّ تحديثها باستمرار.
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الشعب السويسري يصوّت على مشاريع توسيع الطرق وعقود الإيجار وتمويل الرعاية الصحية
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23 نوفمبر 2024
أمام المواطنين السويسريين حتى منتصف نهار يوم الأحد 24 نوفمبر فرصة للإدلاء بأصواتهم على أربعة مشاريع قوانين فيدرالية.
طالع المزيد الشعب السويسري يصوّت على مشاريع توسيع الطرق وعقود الإيجار وتمويل الرعاية الصحية
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سويسرا… بلد السكك الحديدية تراهن على الطرق السريعة أيضًا
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28 أكتوبر 2024
أمام تزايد احتياجات السكان إلى التنقل، تبلغ بعض الطرقات السريعة السويسرية حدّ الاختناق. فقد ضاعت قرابة 50 ألف ساعة العام الماضي، بسبب الاختناقات المروريّة.
طالع المزيدسويسرا… بلد السكك الحديدية تراهن على الطرق السريعة أيضًا
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هل يجب توسيع شبكة الطرق السريعة؟… الشعب السويسري يقرّر
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08 نوفمبر 2024
تم إطلاق استفتاء ضد توسعة الطريق السريع “أ-1” المكون من ستة مسارات. وسيفصل الشعب السويسري في هذا الشأن يوم 24 نوفمبر.
طالع المزيدهل يجب توسيع شبكة الطرق السريعة؟… الشعب السويسري يقرّر
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اقتراع فدرالي: هل تحتاج عقود إيجار العقارات في سويسرا إلى تعديل؟ الكلمة للشعب
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10 نوفمبر 2024
تعارض الجمعيات المدافعة عن المستأجرين.ات تعديل قانون الإيجارات الذي اقترحته الأغلبية في البرلمان. وسيقرر الشعب قبول التعديلات أو رفضها.
طالع المزيداقتراع فدرالي: هل تحتاج عقود إيجار العقارات في سويسرا إلى تعديل؟ الكلمة للشعب
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هل يمنح الشعب السويسري ثقته لمشروع التمويل الموحّد للرعاية الصحية؟
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09 نوفمبر 2024
سيقرّر الشعب السويسري في 24 نوفمبر الجاري، إن كان سيوافق على التمويل الموحّد للرعاية الصحية، للتخفيف من عبء أقساط التأمين الصحّي.
طالع المزيدهل يمنح الشعب السويسري ثقته لمشروع التمويل الموحّد للرعاية الصحية؟
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كيف يعمل النظام السياسي السويسري؟
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30 أغسطس 2013
تُعتبر الديمقراطية المباشرة، شأنها شأن الحياد والنظام الفدرالي، جزءً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السويسرية، كما أنها تساعد على تحقيق التلاحم بين مختلف لغات وديانات وثقافات البلاد. هذا الفيديو يقدم لكم لمحة عن هذا النظام السياسي الفريد من نوعه. (من إنتاج swissinfo.ch بتكليف من منظمة السويسريين في الخارج)
طالع المزيدكيف يعمل النظام السياسي السويسري؟
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