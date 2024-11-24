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سياسة فدرالية

نتائج اقتراعات 24 نوفمبر 2024

يصوّت المواطنون والمواطنات السويسريون والسويسريات على ما لا يقل عن أربع قضايا هذا الأحد. يمكن الاطّلاع على جميع النتائج في الخريطة التفاعلية التالية، والتي يتمّ تحديثها باستمرار.

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توضيحاتنا المفصلة

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اقتراع

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 الشعب السويسري يصوّت على مشاريع توسيع الطرق وعقود الإيجار وتمويل الرعاية الصحية  

تم نشر هذا المحتوى على أمام المواطنين السويسريين حتى منتصف نهار يوم الأحد 24 نوفمبر فرصة للإدلاء بأصواتهم على أربعة مشاريع قوانين فيدرالية.

طالع المزيد الشعب السويسري يصوّت على مشاريع توسيع الطرق وعقود الإيجار وتمويل الرعاية الصحية  
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يعدّ المقطع من الطريق السريع (A2) المؤدي إلى نفق غوتهارد، إحدى النقاط المروريّة السوداء في سويسرا، كما يتّضح من هذه الصورة الملتقطة في عيد الفصح 2024.

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سويسرا… بلد السكك الحديدية تراهن على الطرق السريعة أيضًا 

تم نشر هذا المحتوى على أمام تزايد احتياجات السكان إلى التنقل، تبلغ بعض الطرقات السريعة السويسرية حدّ الاختناق. فقد ضاعت قرابة 50 ألف ساعة العام الماضي، بسبب الاختناقات المروريّة.

طالع المزيدسويسرا… بلد السكك الحديدية تراهن على الطرق السريعة أيضًا 
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طريق سريع

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هل يجب توسيع شبكة الطرق السريعة؟… الشعب السويسري يقرّر

تم نشر هذا المحتوى على تم إطلاق استفتاء ضد توسعة الطريق السريع “أ-1” المكون من ستة مسارات. وسيفصل الشعب السويسري في هذا الشأن يوم 24 نوفمبر.

طالع المزيدهل يجب توسيع شبكة الطرق السريعة؟… الشعب السويسري يقرّر
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بناية

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اقتراع فدرالي: هل تحتاج عقود إيجار العقارات في سويسرا إلى تعديل؟ الكلمة للشعب

تم نشر هذا المحتوى على تعارض الجمعيات المدافعة عن المستأجرين.ات تعديل قانون الإيجارات الذي اقترحته الأغلبية في البرلمان. وسيقرر الشعب قبول التعديلات أو رفضها.

طالع المزيداقتراع فدرالي: هل تحتاج عقود إيجار العقارات في سويسرا إلى تعديل؟ الكلمة للشعب
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مجموعة ممرضين وممرضات

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هل يمنح الشعب السويسري ثقته لمشروع التمويل الموحّد للرعاية الصحية؟

تم نشر هذا المحتوى على سيقرّر الشعب السويسري في 24 نوفمبر الجاري، إن كان سيوافق على التمويل الموحّد للرعاية الصحية، للتخفيف من عبء أقساط التأمين الصحّي.

طالع المزيدهل يمنح الشعب السويسري ثقته لمشروع التمويل الموحّد للرعاية الصحية؟

مساعدتنا في التصويت

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كيف يعمل النظام السياسي السويسري؟

تم نشر هذا المحتوى على تُعتبر الديمقراطية المباشرة، شأنها شأن الحياد والنظام الفدرالي، جزءً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السويسرية، كما أنها تساعد على تحقيق التلاحم بين مختلف لغات وديانات وثقافات البلاد. هذا الفيديو يقدم لكم لمحة عن هذا النظام السياسي الفريد من نوعه. (من إنتاج swissinfo.ch بتكليف من منظمة السويسريين في الخارج)

طالع المزيدكيف يعمل النظام السياسي السويسري؟

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يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

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يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

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يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية